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| | Испанка живёт за стеклом из-за редких заболеваний, вызванных картошкой

Испанка живёт за стеклом из-за редких заболеваний, вызванных картошкой

Сегодня, 22:20
Жительница Испании в течение вот уже 13-ти лет пребывает в полной изоляции, проживая за стеклянной преградой вследствие заражения редкими заболеваниями, которые женщина подхватила из-за картофеля.

Испанка живёт за стеклом из-за редких заболеваний, вызванных картошкой

 

Хуана Миньос страдает от фибромиалгии, аллергии на электричество, гиперчувствительности к различным химикатам и синдромом хронической усталости. Данный перечень весьма редких заболеваний испанка получила вследствие отравления химикатами, которые её муж использовал для того, чтобы картофель в гараже не пускал ростки. Уже 13 лет Хуана провела за стеклом в полной изоляции от внешнего мира, который несёт для женщины прямую опасность. Заражение в организме испанки началось после того, как примерно 30 лет назад Миньос потрогала грязной рукой свой глаз, вызвав сильную аллергическую реакцию.

Со временем жительнице Испании пришлось прибегнуть к полной изоляции из-за всевозможных осложнений в её здоровье. В данный момент хуана проживает в изолированном стеклом помещении, площадь которого составляет 25 квадратных метров.
Александр Вест
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