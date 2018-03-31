Испанка живёт за стеклом из-за редких заболеваний, вызванных картошкой

Жительница Испании в течение вот уже 13-ти лет пребывает в полной изоляции, проживая за стеклянной преградой вследствие заражения редкими заболеваниями, которые женщина подхватила из-за картофеля.

Александр Вест

Хуана Миньос страдает от фибромиалгии, аллергии на электричество, гиперчувствительности к различным химикатам и синдромом хронической усталости. Данный перечень весьма редких заболеваний испанка получила вследствие отравления химикатами, которые её муж использовал для того, чтобы картофель в гараже не пускал ростки. Уже 13 лет Хуана провела за стеклом в полной изоляции от внешнего мира, который несёт для женщины прямую опасность. Заражение в организме испанки началось после того, как примерно 30 лет назад Миньос потрогала грязной рукой свой глаз, вызвав сильную аллергическую реакцию.Со временем жительнице Испании пришлось прибегнуть к полной изоляции из-за всевозможных осложнений в её здоровье. В данный момент хуана проживает в изолированном стеклом помещении, площадь которого составляет 25 квадратных метров.