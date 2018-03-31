В Аргентине летчик запечатлел два дискообразных корабля пришельцев

Во время полета над Аргентиной пилоту частного самолета удалось снять на камеру два НЛО в форме диска, движущихся на высокой скорости.

По словам летчика, летательные аппараты инопланетян двигались с невероятно высокой скоростью и при этом показывали свои фантастические летные способности. Пилот сообщил, что один из аппаратов был похож на приплюснутую темную тарелку, а другой выглядел как серый цилиндр. Недалеко от самолета очевидца объекты выполняли множество удивительных трюков. После демонстрации своих возможностей пришельцы резко поднялись вверх и исчезли в облаках.Видео с НЛО над Аргентиной было опубликовано в сети Интернет. Некоторые считают, что пилот мог принять за корабли пришельцев обычных птиц. Уфологи изучили ролик и подтвердили, что это летательные аппараты пришельцев, имеющие разное строение. По мнению специалистов, такие корабли вряд ли могли быть созданы людьми.