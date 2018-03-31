Ребёнок Кейт Миддлтон и принца Уильяма лишится "голубой крови"

Несмотря на все великие слова, которые будут величать новорожденного Кейт Миддлтон и Уильяма, ребенок останется простолюдином. Известно, что даже при титуле «Королевское высочество» младенец останется по факту обычным новорожденным. Об это информирует пресс-служба Town & Countrу. В интервью Марлин Кониг пояснила о титулах Великобритании.

В издании Town & Country сообщают, что 3-й ребенок будет иметь такой титул: «Его (Ее) Королевское Высочество Принц (Принцесса) [имя наследника] Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии» Журнал отмечает, что при таком возвышенном статусе ребенок будет считаться простолюдином (англ. commoner – прим. VladTime).Марлин Кониг считает, что речь звучит запутанно, но на деле ничего не значит. Отмечено, что в Британии только монархи и пэры, у которых есть титул барона, эрла, маркиза или герцога имеют какой-либо достойный статус. Известно, что при рождении сын или дочь Уильяма и Кейт не одержит никакого великого титула.В Великобритании отмечают, что даже принц Гарри считается «комоннером» до тех пор, пока не сыграет свадьбу с Меган Маркл.