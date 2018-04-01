В Нигерии арестованы женщины, забросавшие друг друга фекалиями

Стражи порядка проинформировали, что конфликт начался после того, как одна из женщин 49 лет вылила из окна фекалии. Испражнения попали на 42-летнюю соседку, а также вымазали ее окно. После этого скандал перерос в драку, во время которой нечистоты лились на обеих женщин. Служители закона задержали женщин и предъявили им обвинение в нарушении общественного порядка. Виновницы происшествия не стали признавать свою вину. Женщин отпустили под залог, а рассмотрение этого дела назначено на 25 апреля.
Ранее информировалось, что британка заподозрила своего супруга в 200 изменах, а после решила отомстить не стандартным способом. Женщина забросала благоверного собачьими экскрементами. В результате инцидента британке запрещено приближаться к супругу, а также она должна была выполнить общественные работы и оплатить штраф.
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