В Нигерии арестованы женщины, забросавшие друг друга фекалиями

В Нигерии в городе Абуджа двух женщин задержали после того, как они поссорились и забросали друг друга фекалиями. Это дело будет рассматривать местный суд.

Анна Котова

Стражи порядка проинформировали, что конфликт начался после того, как одна из женщин 49 лет вылила из окна фекалии. Испражнения попали на 42-летнюю соседку, а также вымазали ее окно. После этого скандал перерос в драку, во время которой нечистоты лились на обеих женщин. Служители закона задержали женщин и предъявили им обвинение в нарушении общественного порядка. Виновницы происшествия не стали признавать свою вину. Женщин отпустили под залог, а рассмотрение этого дела назначено на 25 апреля.Ранее информировалось, что британка заподозрила своего супруга в 200 изменах, а после решила отомстить не стандартным способом. Женщина забросала благоверного собачьими экскрементами. В результате инцидента британке запрещено приближаться к супругу, а также она должна была выполнить общественные работы и оплатить штраф.