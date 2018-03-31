Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка Незаконные перепланировки мешали эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada» Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино" Страну не спасти: Бузова решила "выпустить зверя" на телевидение В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге
| | Контрабанда на суму 78 млн долларов попала в Китай на беспилотниках

Контрабанда на суму 78 млн долларов попала в Китай на беспилотниках

Сегодня, 09:34
Ночью злоумышленники передали контрабандой новые модели iPhone на материковую часть КНДР с помощью беспилотных устройств. Сумма товара превышает 78 миллионов долларов.

Контрабанда на суму 78 млн долларов попала в Китай на беспилотниках

 

Путь, который проделали беспилотники из Гонконга в Шеньчжень, не был простым показательным выступлением или полётом ради съёмок ночных пейзажей. Дроны переправляли крупную партию товара, за которой стояло 26 контрабандистов.

Незаконная транспортировка 15 тысяч новых моделей iPhone составляла в сумме 78 миллионов долларов. Такое количество товара злоумышленникам удалось передать, подвязав мешочки с десятками гаджетов к дронам. Путь следования был через узкий пролив. Это не более полминуты.

Полиция задержала незаконных транспортировщиков. Такой способ переправы ими был замечен в первый раз.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В России iPhone 8 продается хуже предыдущей версии
В России iPhone 8 продается хуже предыдущей версии

Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в конце сентября, но аналитики отмечают, что новые модели гаджетов от Apple не стали популярными в РФ. Количество

В ОАЭ злоумышленники за полминуты ограбили ювелирный магазин на полмиллиона долларов
В ОАЭ злоумышленники за полминуты ограбили ювелирный магазин на полмиллиона долларов

В Дубае ОАЭ группа преступных лиц разбила витрину ювелирного магазина, и практически за 30 секунд похитила оттуда драгоценные изделия. Сумма украденного товара

Китайские таможенники изъяли 400 контрабандных iPhone 7
Китайские таможенники изъяли 400 контрабандных iPhone 7

Таможенники Шэньчжэня изъяли более 400 контрабандных iPhone 7 и iPhone 7 Plus на сумму более 3 млн юаней (449,727 долларов), в день выпуска новых моделей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости