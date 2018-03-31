Контрабанда на суму 78 млн долларов попала в Китай на беспилотниках

Ночью злоумышленники передали контрабандой новые модели iPhone на материковую часть КНДР с помощью беспилотных устройств. Сумма товара превышает 78 миллионов долларов.

Дарья Дмитриева

Путь, который проделали беспилотники из Гонконга в Шеньчжень, не был простым показательным выступлением или полётом ради съёмок ночных пейзажей. Дроны переправляли крупную партию товара, за которой стояло 26 контрабандистов.Незаконная транспортировка 15 тысяч новых моделей iPhone составляла в сумме 78 миллионов долларов. Такое количество товара злоумышленникам удалось передать, подвязав мешочки с десятками гаджетов к дронам. Путь следования был через узкий пролив. Это не более полминуты.Полиция задержала незаконных транспортировщиков. Такой способ переправы ими был замечен в первый раз.