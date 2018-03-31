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| | В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина

В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина

Сегодня, 08:28
Американский адвокат предлагает 1000 долларов тем, кто вернет могильный камень с одного из кладбищ в городке Аврора, штат Техас. Дело в том, что похищенный памятник был установлен на месте захоронения инопланетян, погибших в результате аварии.

В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина

 

17 апреля 1897 года произошел инцидент, в ходе которого погиб инопланетянин, в последующем похороненный на местном кладбище в неизвестной могиле. Позже люди установили памятник, на котором было изображение, схожее с летающей тарелкой. По мнению адвоката Страттона Харреса, самой аварии могло и не быть в реальности, но ему нравится, что остается надежда на то, что контакт с внеземной жизнью все-таки был.

В США украли надгробный камень с могилы инопланетянина

 

Он полагает, что история, которая существует уже около 120 лет, имеет место быть, так как является одним из прекрасных свидетельств НЛО. 28 апреля должен состояться запланированный тур по кладбищу, приуроченный 121 годовщине со дня происшествия. Надгробный камень с могилы пришельца был похищен дважды. В первый раз он был похищен в 1972 году, после этого ему установили замену, однако в 2012 пропал и он.

Страттон Харрес решил предложить вознаграждение, в надежде вернуть камень, так как он помогает истории переходить от поколения к поколению, что очень важно для взаимопонимания людей.
Павел Селивёрстов
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