Румынские охотники собираются отомстить мишке-воришке за кражу спиртного

В деревне Сусени в Трансильвании румынские охотники намерены убить медведя, который осуществил несколько набегов на дома людей. Информацию об этом распространяет Daily Mail.

Домбровский Сергей

Медведь напал на три дома и полакомился там сахаром, салом и свечами. Затем животное беспрепятственно покинуло деревню. Охотники возмущались, но успокоились и не стали убивать косолапого. Хищник не довольствовался съеденным и опять наведался в жилище людей. Медведь нашел там спиртовую настойку на клюкве, выпил ее, съел все ягоды и ушел. Когда охотники узнали о том, что животное употребило их алкоголь, их бешенство не знало границ.Люди с ружьями в руках пошли в лес на поиски косолапого, «ограбившего» их дома. Охотники нашли хищника мирно спящим под одним из деревьев. Спиртное подействовало на косолапого, подобно успокоительным таблеткам на человека. Охотникам позволили разделаться с надоедливым медведем. Селяне не смогли простить ему набеги на дома и выпитое спиртное.