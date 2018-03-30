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| | Румынские охотники собираются отомстить мишке-воришке за кражу спиртного

Румынские охотники собираются отомстить мишке-воришке за кражу спиртного

Сегодня, 22:52
В деревне Сусени в Трансильвании румынские охотники намерены убить медведя, который осуществил несколько набегов на дома людей. Информацию об этом распространяет Daily Mail.

Румынские охотники собираются отомстить мишке-воришке за кражу спиртного

 

Медведь напал на три дома и полакомился там сахаром, салом и свечами. Затем животное беспрепятственно покинуло деревню. Охотники возмущались, но успокоились и не стали убивать косолапого. Хищник не довольствовался съеденным и опять наведался в жилище людей. Медведь нашел там спиртовую настойку на клюкве, выпил ее, съел все ягоды и ушел. Когда охотники узнали о том, что животное употребило их алкоголь, их бешенство не знало границ.

Люди с ружьями в руках пошли в лес на поиски косолапого, «ограбившего» их дома. Охотники нашли хищника мирно спящим под одним из деревьев. Спиртное подействовало на косолапого, подобно успокоительным таблеткам на человека. Охотникам позволили разделаться с надоедливым медведем. Селяне не смогли простить ему набеги на дома и выпитое спиртное.
Домбровский Сергей
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