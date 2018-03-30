В Шотландии сняли на видео крупнейшего в истории лесного кота

На территории Шотландии удалось снять на видео огромного лесного кота. Популяция данного вида лесу Клэшиндарроч всего 10-15 особей.

Домашняя кошка – это подвид дикого лесного кота. Представители данного вида обитают в северной Азии, а также в Африке и Европе.

Автоматическая видеокамера, установленная в шотландском лесу благотворительной организацией Wildcat Haven, сняла одного из самых больших представителей вида лесных котов. Длина тела животного, которому успели дать прозвище «клэшиндаррочский зверь», достигает 120 см, в то время как обычная длина лесного кота 75-110 см.Ранее сообщалось, что дикие лесные коты являются вымершим видом, так как их было невозможно увидеть воочию. Полученная видеозапись доказывает обратное.В 2017 году в Африке биологу из некоммерческой организации по защите диких кошек удалось сделать снимки представителей дикого бархатного кота – котят этого вида обнаружили на территории пустыни Сахара в Марокко.