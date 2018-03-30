«Голые новости» требуют больше обнаженных женщин

Руководители канадской передачи Naked News (в переводе на русский язык означает: «Голые новости») набирают новых сотрудниц. Сведения об этом распространяет информационное агентство The Sun.

Домбровский Сергей

Претендентки на роль ведущих в Naked News обязаны предоставить 30-секундное видео. В ролике дамы должны быть полностью обнаженными, поскольку этого требует формат программы. Большое внимание уделяется внешности кандидаток. Продюсер Naked News Лукас Тайлер собирается расширить команду. Ему нужны привлекательные и раскрепощенные девушки, способные без стеснения общаться и красиво говорить. «Голые новости» набирают сотрудниц для обнародования ежедневных новостей.По словам Лукаса Тайлера, их компания заинтересована в приеме на работу интересных ведущих, готовых работать в сфере развлечений. Заявки нужно подавать на сайте Naked News или зайдя на страницы организации в популярных социальных сетях. Записаться на просмотр можно до 30 июня. «Голые новости» транслируют во многих государствах мира. Там, где показывать обнаженных ведущих запрещено, дамы раздеваются лишь до нижнего белья.