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| | «Голые новости» требуют больше обнаженных женщин

«Голые новости» требуют больше обнаженных женщин

Сегодня, 22:45
Руководители канадской передачи Naked News (в переводе на русский язык означает: «Голые новости») набирают новых сотрудниц. Сведения об этом распространяет информационное агентство The Sun.

«Голые новости» требуют больше обнаженных женщин

 

Претендентки на роль ведущих в Naked News обязаны предоставить 30-секундное видео. В ролике дамы должны быть полностью обнаженными, поскольку этого требует формат программы. Большое внимание уделяется внешности кандидаток. Продюсер Naked News Лукас Тайлер собирается расширить команду. Ему нужны привлекательные и раскрепощенные девушки, способные без стеснения общаться и красиво говорить. «Голые новости» набирают сотрудниц для обнародования ежедневных новостей.

По словам Лукаса Тайлера, их компания заинтересована в приеме на работу интересных ведущих, готовых работать в сфере развлечений. Заявки нужно подавать на сайте Naked News или зайдя на страницы организации в популярных социальных сетях. Записаться на просмотр можно до 30 июня. «Голые новости» транслируют во многих государствах мира. Там, где показывать обнаженных ведущих запрещено, дамы раздеваются лишь до нижнего белья.
Домбровский Сергей
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