В Лондоне обыскали российский самолёт без членов экипажа

Полицейские поднялись на борт судна, прилетевшего из Шереметьево, с целью его осмотра. При этом от них последовала просьба в сторону сотрудников экипажа, чтобы те спустились в терминал и дали возможность осмотреть воздушный корабли без их присутствия.
В ответ правоохранительным органам аэропорта Лондона от экипажа самолёта А-321 последовал отказ. Пилоты судна остались на борту при осмотре, вышли только стюарды. Осмотр самолёта в отсутствие членов экипажа недопустимо.
Дальнейшая история инцидента самолёта А-321, курсирующего рейсом Москва-Лондон, неизвестна.
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