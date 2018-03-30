В Лондоне обыскали российский самолёт без членов экипажа

В столице Великобритании полицейскими был проведён осмотр лайнера А-321 сразу после выхода всех пассажиров.

Дарья Дмитриева

Полицейские поднялись на борт судна, прилетевшего из Шереметьево, с целью его осмотра. При этом от них последовала просьба в сторону сотрудников экипажа, чтобы те спустились в терминал и дали возможность осмотреть воздушный корабли без их присутствия.В ответ правоохранительным органам аэропорта Лондона от экипажа самолёта А-321 последовал отказ. Пилоты судна остались на борту при осмотре, вышли только стюарды. Осмотр самолёта в отсутствие членов экипажа недопустимо.Дальнейшая история инцидента самолёта А-321, курсирующего рейсом Москва-Лондон, неизвестна.