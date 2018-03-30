В Чехии вандал уничтожил мемориал русским солдатам

Михаэла Рихтерова рассказала, что пьяный мужчина уничтожил православный крест с помощью пилы, сделанный из дерева и поставленный в честь военных. Памятник установили в честь суворовских военнослужащих, возвращавшиеся через Чехию в Россию после победы над французами. Отметим, что мемориал установлен недалеко от Праги. Православный деревянный крест возвели на захоронении по инициативе чешской общественности. Однако освятили мемориал только 3 февраля 2018 года.
Отметим, что данный памятник, который разрушил вандал, находился под защитой Национального института памятников Чехии. Скорее всего, данное памятное сооружение восстановят.
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