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| | В Чехии вандал уничтожил мемориал русским солдатам

В Чехии вандал уничтожил мемориал русским солдатам

Сегодня, 21:36
Уполномоченный полиции Михаэла Рихтерова проинформировала, что 30 марта неизвестный вандал, находясь под действием спиртного, разрушил памятник русским солдатам. Отметим, что мемориал был возведен в честь солдат, участвовавших в итальянском походе в 1799 году под командованием Александра Суворова.

В Чехии вандал уничтожил мемориал русским солдатам

 

Михаэла Рихтерова рассказала, что пьяный мужчина уничтожил православный крест с помощью пилы, сделанный из дерева и поставленный в честь военных. Памятник установили в честь суворовских военнослужащих, возвращавшиеся через Чехию в Россию после победы над французами. Отметим, что мемориал установлен недалеко от Праги. Православный деревянный крест возвели на захоронении по инициативе чешской общественности. Однако освятили мемориал только 3 февраля 2018 года.

Отметим, что данный памятник, который разрушил вандал, находился под защитой Национального института памятников Чехии. Скорее всего, данное памятное сооружение восстановят.
Анна Котова
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