В Китае младенцу набили татуировку

Взрослый человек взял татуировочную машину и приблизился к младенцу, которому исполнилось два дня. Болезненная операция прошла за десять минут. Грудной младенец даже не вскрикнул от такой болезненной операции.

Сергей Денисов

Фотографии и видео всего процесса появились в социальных сетях. Зрелище – не для слабонервных. Однако, китайские правоохранители, несмотря на умиротворенное поведение ребенка, заинтересовались сюжетом.Младенец, по мнению полицейских, не деликтоспособно. Это значит, что никто не имеет право (даже родители) менять изначальную структуру тела человека. Болезненная операция тату – незаконна по отношению к маленькому человеку. Ролик в Сети набирает популярность, но европейские посетители относятся к этой процедуре негативно.