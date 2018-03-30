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| | «Ада нет»: Папа Римский проговорился в беседе с атеистом

«Ада нет»: Папа Римский проговорился в беседе с атеистом

Сегодня, 18:42
В газете La Repubblica появилась статья о беседе журналиста-атеиста Эудженио Скальфари с Папой Римским Франциском, в которой последний якобы опроверг существование ада. Представители Ватикана назвали статью «плодом воображения».

«Ада нет»: Папа Римский проговорился в беседе с атеистом

 

Накануне в газете La Repubblica появилось интервью с Папой Римским Франциском. Во время общения с неверующим Эудженио Скальфари понтифик сказал, что грешники не отправляются в ад, так как его просто нет, они просто «исчезают», а покаявшиеся занимают место в раю. Такое изложение идет в разрез с догмамами католической церкви, поэтому сразу же вызвало бурную реакцию. Представители Ватикана опровергли сведения, они объявили, что Папа Франциск не давал согласия на интервью, а противоречивое высказывание – это вольная интерпретация слов понтифика.

Сам автор статьи сообщил, что во время общения с Папой Римским не делал никаких заметок и не использовал звукозаписывающих устройств.
Виктория Озерова
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