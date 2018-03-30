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| | В Таиланде девушка умерла от «святой воды»

В Таиланде девушка умерла от «святой воды»

Сегодня, 18:19
В Таиланде 18-летняя девушка скончалась во время проведения «магического ритуала», который должен был снять с нее «порчу». Сам ритуал проводили неизвестные люди, которые были одеты в одежды буддийских монахов. Об этом происшествии рассказали местные СМИ.

В Таиланде девушка умерла от «святой воды»

 

Во время ритуала монахи заставили девушку выпить две чаши специальной воды. Отметим, что этих лекарей сейчас проверяют стражи порядка и буддийская община монахов. После выпитой воды девушке стало плохо, и она потеряла сознание. Потерпевшую привезли в больницу, где она через время пришла в себя, но потом снова оказалась в беспамятстве. По прошествии нескольких часов девушка умерла.

Стало известно, что монахи-лекари на протяжении трех дней жили в заброшенном храме. Один из них убедил родственников девушки в том, что на ней порча и заявил, что девушке нужно пройти специальный обряд. Помимо этого, злоумышленники хотели всем жителям деревни благословить воду, которая по их словам продлевает жизнь на год, но жители отказались. После того, как девушка скончалась в больнице, лекари сбежали и уничтожили все следы волшебной воды. Сейчас стражи порядка ищут неизвестных, а также выясняют, действительно ли злоумышленники имели монашеский сан.
Анна Котова
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