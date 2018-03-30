На севере Сирии погибли двое солдат армии США

Из-за недавнего взрыва на севере Сирии умерли два военнослужащих США, пятеро военных ранены. Происшествие случилось после заявления американского президента о выводе вооруженных сил страны из Сирии.

29 марта на севере Сирии произошла детонация взрывного устройства, из-за которой ушли из жизни два военнослужащих вооруженных США. Пять военных получили травмы из-за взрыва, и в настоящее время им оказана медицинская помощь, а сами они доставлены в безопасное место.Американская коалиция не сообщает ни имена погибших, ни их гражданство. Кроме того, будут оставаться в тайне детали происшествия в связи с предстоящим расследованием инцидента.Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что в скором времени вооружённые силы Америки покинут территорию Сирии. С 2014 года международная коалиция, возглавляемая США, проводила на территории Ирака и Сирии борьбу с террористическими группировками. Помощь в этой борьбе оказывают свыше 70 стран мира.