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| | На севере Сирии погибли двое солдат армии США

На севере Сирии погибли двое солдат армии США

Сегодня, 17:13
Из-за недавнего взрыва на севере Сирии умерли два военнослужащих США, пятеро военных ранены. Происшествие случилось после заявления американского президента о выводе вооруженных сил страны из Сирии.

На севере Сирии погибли двое солдат армии США

 

29 марта на севере Сирии произошла детонация взрывного устройства, из-за которой ушли из жизни два военнослужащих вооруженных США. Пять военных получили травмы из-за взрыва, и в настоящее время им оказана медицинская помощь, а сами они доставлены в безопасное место.

Американская коалиция не сообщает ни имена погибших, ни их гражданство. Кроме того, будут оставаться в тайне детали происшествия в связи с предстоящим расследованием инцидента.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что в скором времени вооружённые силы Америки покинут территорию Сирии. С 2014 года международная коалиция, возглавляемая США, проводила на территории Ирака и Сирии борьбу с террористическими группировками. Помощь в этой борьбе оказывают свыше 70 стран мира.
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