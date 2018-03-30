Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака

Жители графства Дербишир в Великобритании сообщили о двух самолетах-призраках. Первое призрачное авиасудно британцы «запеленговали» в понедельник вечером. Очевидцы из Пик-Дистрикта, Рипли, Хилтона, Хопа, Матлока и Амбергайта заявили, что увидели самолет времен Второй мировой войны.

Дарья Светозарова

Одна из свидетельниц рассказала, что в момент появления самолета она направлялась к Хилтону, и в этот момент небесный «Летучий голландец» пролетел над ее головой. Женщина уверяет, что судно заходило на посадку, но в то же время удалялось от ближайшего аэродрома Эггингтон. Авиамашина привлекла внимание не только 57-летней Сью. Молодой парень в это время стоял на перекрестке и также указывал своим друзьям на летящее без малейшего шума судно.Очевидцам показалось, что самолет напоминает военный транспортник 40-х «Дуглас Дакота». Он был зеленого цвета и практически касался земли, из-за чего создавалось впечатление, что он вот-вот рухнет.А пожилая супружеская пара из окна своего дома примерно в 19:00 увидела в небе сразу два самолета. Они летели бесшумно и очень быстро. За пять минут до этого авиасуда видел подросток Аарон. В 18:00 свидетелем полета стал местный инженер Джон Хейг. Он написал в соцсети, что летели они очень низко, на них не было маркировки. Сфотографировать мужчина их не успел, поскольку не нашел вовремя места для парковки.