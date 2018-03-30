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| | В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов

В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов

Сегодня, 15:02
В Британии работник скорой помощи Дэвид Харрис снимал на видео голого футболиста. Теперь представители футбольных команд «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» намерены подать жалобу на 56-летнего медика.

В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов

 

На счету 56-летнего сотрудника скорой помощи свыше десятка несогласованных съёмок. Дело в том, что он в 2017 году был пойман во время слежки за подростком, который принимал душ. Позже выяснилось, что это игрок юношеской футбольной команды.

Сам же Харрис часто работал на выезде к спортсменам во время важных игровых чемпионатов. Спустя некоторое время в его смартфоне обнаружили пару видеороликов, как медик снимал голых футболистов во время подготовки к операции. Сам же 56-летний мужчина отрицает это.

У него в iPhone 7 обнаружили также несколько архивов с фотографиями звезд футбола. На мужчину подали иск в суд. Первое заседание запланировано на 18 апреля 2018 года. Сотруднику скорой помощи может грозить до 5 лет тюрьмы.
Вещий Олег
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