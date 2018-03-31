Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

Некоторые журналисты назвали эту инициативу беспрецедентной. Тотальную перлюстрацию переписки граждан не позволяла себе даже гитлеровская Германия.
Мотивация властей – стандартная – безопасность государства. Чиновники вовремя спохватились и объявили свое решение проектом. Они, якобы, для начала промониторят реакцию общественности и только потом утвердят «интимный» контроль за частной перепиской. Отслеживание мигрантов в социальных сетях власти объясняют и мотивируют терактом супружеской пары в Сан-Бернардино, где мужчина и женщина расстреляли два десятка школьников из автоматического оружия.
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