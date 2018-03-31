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| | Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

Сегодня, 07:20
Соединенные Штаты Америки окончательно превращаются в полицейское государство. Власти США хотят обязать всех мигрантов предоставлять историю пользования социальными сетями за последние пять лет. Эту инсайдерскую информацию из Администрации Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

 

Некоторые журналисты назвали эту инициативу беспрецедентной. Тотальную перлюстрацию переписки граждан не позволяла себе даже гитлеровская Германия.

Мотивация властей – стандартная – безопасность государства. Чиновники вовремя спохватились и объявили свое решение проектом. Они, якобы, для начала промониторят реакцию общественности и только потом утвердят «интимный» контроль за частной перепиской. Отслеживание мигрантов в социальных сетях власти объясняют и мотивируют терактом супружеской пары в Сан-Бернардино, где мужчина и женщина расстреляли два десятка школьников из автоматического оружия.
Сергей Денисов
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