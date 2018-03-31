В Китае отправили на казнь серийного насильника

30 марта в китайском округе Байинь провинции Ганьсу суд признал Гао Ченьюна виновным в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью 11 женщин. Самой юной жертве маньяка исполнилось лишь 8 лет. Информацию об этом распространяет агентство Reuters.

Домбровский Сергей

Местные жители называют осужденного Джеком Потрошителем. Служители Фемиды приговорили маньяка к смертной казни, учитывая обстоятельства, при которых мужчина расправлялся со своими жертвами. Задержанный осуществлял убийства и насилия в течение 14 лет с 1988 года. В 2016 году полицейским удалось задержать извращенца благодаря анализам ДНК. Преступник допустил оплошность при осуществлении мелкого хулиганства. Злоумышленник оставил на месте происшествия улики и отпечатки пальцев. Это помогло следователям разобраться в ряде дел.Правоохранители задержали подозреваемого через 28 лет после осуществления первого убийства. В Китае смертную казнь не отменили, в отличие от стран ЕС.