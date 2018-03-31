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| | Житель Аргентины сменил пол, чтобы раньше выйти на пенсию:

Житель Аргентины сменил пол, чтобы раньше выйти на пенсию:

Сегодня, 05:40
Свой пол решил сменить житель Аргентины Серхио Лазарович. Причиной было вовсе не осознание собственной гендерной принадлежности, а желание пораньше выйти на пенсию. Эту необычную историю на своих страницах разместили представители The Daily Mail.

Житель Аргентины сменил пол, чтобы раньше выйти на пенсию:

 

Издание ссылается на родственников, которые и рассказали о том, что ранее никогда Лазарович вслух не выказывал желания относительно того, что не хочет более быть мужчиной и предпочитает женский пол. Также он придерживался гетеросексуальной ориентации. Со своей супругой он прожил в браке 25 лет и имеет от этого союза двух детей. Родные утверждают, что он уже прошел медицинскую процедуру по смене пола и подтвердил свою новую личность официально.

Теперь он просит называть его Серхиа. Также близкие сменившего пол уверены в том, что сделал он это исключительно потому что хотел пораньше выйти на пенсию.

Пенсионный возраст для мужчин в Аргентине начинается с 65 лет, а для женщин с 60. Лазаровичу уже исполнилось 60, потому теперь ему (ей) предоставлена возможность подать документы на получение от государства пенсионного пособия.

На протяжении нескольких лет Лазарович также возмущался тем, что женщинам дано право выходить на пенсию раньше мужчин. Такая ситуация ему казалась несправедливой, потому разобраться с ней он решил весьма своеобразным способом.
Николай Офицеров
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