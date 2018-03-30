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| | Гонку болида Формулы-E с двумя самолетами запечатлели на камеру

Гонку болида Формулы-E с двумя самолетами запечатлели на камеру

Сегодня, 14:19
Болидом управлял бельгиец Джером Д’Амброзио. Гонщик участвует в Формуле-E, представляя Dragon Racing. Инициатором соревнования в скорости между автомобилем и самолетами стала организация Qatar Airways.

Гонку болида Формулы-E с двумя самолетами запечатлели на камеру

 

Болид Spark SRT_01E конкурировал с лайнерами Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Состязания произошли в международной воздушной гавани «Хамад» в главном городе Катара – Дохе. Болидом управлял участник Формулы-E Джером Д’Амброзио. Двигатель Spark SRT_01 имеет мощность 270 лошадиных сил. Масса болида составляет 868 килограммов. Авто способно достичь скорости 100 километров в час за три секунды.


Формула-E появилась в 2012 году. В гонке соревнуются электромобили с открытыми колесами. По мнению организаторов заездов, подобные мероприятия привлекают внимание огромного количества людей. В итоге популярность к электрическим авто увеличивается. Ученые призывают руководителей содействовать переходу на такой вид транспорта, поскольку он считается экологически чистым.
Домбровский Сергей
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