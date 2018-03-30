В США мужчина убил жену с дочерью и выложил в сеть фото их трупов

Преступление произошло в США два года назад. В Северной Каролине 55-летний мужчина по имени Эльхаджи Диоп задушил свою жену и случайно убил дочь, после чего опубликовал фото их трупов в социальной сети Facebook.

По версии правоохранительных органов, во время семейного скандала муж с женой упали на 2-летнюю дочь, которая задохнулась под родителями. После этого мужчина задушил свою супругу. Снимок мертвых родных он выложил в сеть. «Посмотрите, что Бог сделал со мной. Прекрасная семья. Все пропало», - подписал кадр убийца. Об инциденте полиции сообщила племянница 55-летнего Эльхаджи, увидев жуткий снимок в Facebook.Убийство произошло два года назад, и только сейчас Эльхаджи Диоп приговорен к пожизненному заключению. Известно, что на тот момент у семьи были серьезные финансовые проблемы. Глава семьи не хотел дальше жить, но ему помешали полицейские.