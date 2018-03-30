Из-за откровенных фото в Instagram волейболистку выгнали из команды

Студентка Университета Цинцинатти лишилась своего места в команде по волейболу из-за того, что тренер выгнал её в связи со слишком откровенными фотографиями, которые она публиковала в сети Instagram.

Александр Вест

После претензий, предъявленных университетским тренером команды по волейболу распущенной студентке, она сразу же удалила неуместные фотографии. Однако данные действия не помогли Шалом Ифеанье сохранить своё место в команде, из-за чего она составила на тренера Молли Алви судебный иск, обвинив его в половой и расовой дискриминации. Девушка решила оспаривать своё место в команде, так как занятия волейболом гарантировали ей стипендию, с помощью которой она была в состоянии оплачивать учёбу.Заметим, в результате судебного разбирательства Шалом получила официальный запрет на выступление в командах других университетов, из-за чего она лишится стипендии и не сможет оплачивать долги за учёбу в университете. По словам девушки, тренер решила, что снимки, которые она публиковала в сеть, были излишне откровенными.