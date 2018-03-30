Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | Из-за откровенных фото в Instagram волейболистку выгнали из команды

Из-за откровенных фото в Instagram волейболистку выгнали из команды

Сегодня, 11:43
Студентка Университета Цинцинатти лишилась своего места в команде по волейболу из-за того, что тренер выгнал её в связи со слишком откровенными фотографиями, которые она публиковала в сети Instagram.

Из-за откровенных фото в Instagram волейболистку выгнали из команды

 

После претензий, предъявленных университетским тренером команды по волейболу распущенной студентке, она сразу же удалила неуместные фотографии. Однако данные действия не помогли Шалом Ифеанье сохранить своё место в команде, из-за чего она составила на тренера Молли Алви судебный иск, обвинив его в половой и расовой дискриминации. Девушка решила оспаривать своё место в команде, так как занятия волейболом гарантировали ей стипендию, с помощью которой она была в состоянии оплачивать учёбу.

Заметим, в результате судебного разбирательства Шалом получила официальный запрет на выступление в командах других университетов, из-за чего она лишится стипендии и не сможет оплачивать долги за учёбу в университете. По словам девушки, тренер решила, что снимки, которые она публиковала в сеть, были излишне откровенными.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Алехандро Сабелья не будет тренировать сборную Аргентины после ЧМ-2014
Алехандро Сабелья не будет тренировать сборную Аргентины после ЧМ-2014

Главный тренер национальной сборной команды из Аргентины по футболу оставит своё нынешнее должностное место сразу после окончания Чемпионата мира по футболу

Игорь Кудряшов, спортивный директор клуба «Томь», продолжает работать в команде
Игорь Кудряшов, спортивный директор клуба «Томь», продолжает работать в команде

Представители СМИ сообщили о том, что губернатор Сергей Жвачкин отстранил от исполнения своих обязанностей спортдиректора клуба «Томь». Затем появилась

Женская сборная России по волейболу получила неудовлетворительную оценку
Женская сборная России по волейболу получила неудовлетворительную оценку

Российская женская сборная по волейболу за участие в этом сезоне получила неудовлетворительную оценку. Об этом рассказали во Всероссийской федерации волейбола.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости