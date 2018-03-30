СМИ: Илон Маск близок к позорному банкротству

Об этом с прессой поговорил аналитик компании Брюс Кларк, который изложил причины понижения оценки компании Илона Маска.
«Рейтинг Tesla отражает массу серьезных недостатков, что имеются в плане скорости производства электромобилей марки Model 3, а также проблемы с ликвидностью из-за большого денежного потока с негативным отражением и приближающихся выплат по долгам», - заявил аналитик.
Получается, что Tesla производит недостаточное количество автомобилей, регулярно теряет деньги и вскоре должна будет платить по долгам, хотя средств на это не имеет. Неудивительно и то, что на таком информационном фоне акции Tesla Motors рухнули за неделю более чем на 15 процентов. В США сегодня выходной, а потому торги не ведутся, но эксперты уверены, что следующая неделя также откроется для компании Маска падением.
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