СМИ: Илон Маск близок к позорному банкротству

Представители рейтингового агентства Мудис нанесли настоящий «удар в спину» Илону Маску и его компании Tesla Motors. Все дело в том, что кредитный рейтинг Tesla Motors снижен до уровня B3 с негативным прогнозом. Именно это может стать причиной, по которой разработчик окажется на грани позорного банкротства.

Николай Офицеров

Об этом с прессой поговорил аналитик компании Брюс Кларк, который изложил причины понижения оценки компании Илона Маска.», - заявил аналитик.Получается, что Tesla производит недостаточное количество автомобилей, регулярно теряет деньги и вскоре должна будет платить по долгам, хотя средств на это не имеет. Неудивительно и то, что на таком информационном фоне акции Tesla Motors рухнули за неделю более чем на 15 процентов. В США сегодня выходной, а потому торги не ведутся, но эксперты уверены, что следующая неделя также откроется для компании Маска падением.