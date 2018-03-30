Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века «ВКонтакте» отключили комментарии на страницах жертв трагедии в «Зимней вишне» Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги
| | Власти Канады отказались бесплатно предоставить Украине летальное оружие

Власти Канады отказались бесплатно предоставить Украине летальное оружие

Сегодня, 11:27
Правительство Канады, где проживает самая многочисленная зарубежная украинская диаспора, не против того, чтобы поставить Украине летальное оружие, однако не бесплатно. 

Власти Канады отказались бесплатно предоставить Украине летальное оружие

 

В заявлении говорится, что Канада солидаризуется с Украиной в усилиях по упрочнению ее суверенитета, однако производство вооружений оплачивается налогоплательщиками. Поэтому нормативные акты запрещают «благотворительность» правительства страны в распоряжении финансовых ресурсов, которые не определены парламентом в статье расходов на благотворительность.

Многие украинские аналитики в последнее время отмечают повысившуюся жесткость должностных лиц дружественной Канады в выдаче виз отдельным гражданам и уменьшения грантов от благотворителей дружественной Украине страны.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Нацоборона Канады: Украине следует дать летальное оружие
Нацоборона Канады: Украине следует дать летальное оружие

Комитет национальной обороны Канады дал рекомендацию правительству страны предоставить Украине летальное оружие. Данное предложение будет действовать в случае,

Руководитель Генштаба сообщил о готовности США предоставить Украине летальное оружие
Руководитель Генштаба сообщил о готовности США предоставить Украине летальное оружие

Глава Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко уведомил, что Белый дом готов предоставить Киеву летальное оружие. Об этом рассказали СМИ.

Трампу предложили предоставить Украине 47 миллионов долларов на летальное оружие
Трампу предложили предоставить Украине 47 миллионов долларов на летальное оружие

Совет нацбезопасности США порекомендовал американскому президенту Дональду Трампу выделить для Украины 47 миллионов долларов на летальное оружие. Об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости