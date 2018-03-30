Власти Канады отказались бесплатно предоставить Украине летальное оружие

В заявлении говорится, что Канада солидаризуется с Украиной в усилиях по упрочнению ее суверенитета, однако производство вооружений оплачивается налогоплательщиками. Поэтому нормативные акты запрещают «благотворительность» правительства страны в распоряжении финансовых ресурсов, которые не определены парламентом в статье расходов на благотворительность.
Многие украинские аналитики в последнее время отмечают повысившуюся жесткость должностных лиц дружественной Канады в выдаче виз отдельным гражданам и уменьшения грантов от благотворителей дружественной Украине страны.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях