Власти Канады отказались бесплатно предоставить Украине летальное оружие

Правительство Канады, где проживает самая многочисленная зарубежная украинская диаспора, не против того, чтобы поставить Украине летальное оружие, однако не бесплатно.

Сергей Денисов

В заявлении говорится, что Канада солидаризуется с Украиной в усилиях по упрочнению ее суверенитета, однако производство вооружений оплачивается налогоплательщиками. Поэтому нормативные акты запрещают «благотворительность» правительства страны в распоряжении финансовых ресурсов, которые не определены парламентом в статье расходов на благотворительность.Многие украинские аналитики в последнее время отмечают повысившуюся жесткость должностных лиц дружественной Канады в выдаче виз отдельным гражданам и уменьшения грантов от благотворителей дружественной Украине страны.