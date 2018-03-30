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| | На Крымском мосту начали установку шумозащитных экранов

На Крымском мосту начали установку шумозащитных экранов

Сегодня, 11:05
В данный момент строители занимаются возведением «акустического щита» на Крымском мосту в Керченском проливе, где шумоподавляющие экраны смогут обеспечить должное подавление звука от дорожного потока, который вскоре будет запущен на мосту.

На Крымском мосту начали установку шумозащитных экранов

 

Строители занимаются монтированием шумоподавляющих панелей размером 3-6 метров на тех участках Крымского моста, где постройка примыкает к берегу Керченского пролива. Данные меры предпринимаются для обеспечения в санитарно-защитных зонах моста благоприятной звуковой обстановки, так как последняя будет подвержена многочисленным шумам от дорожного потока, который в скором времени запустят в движение.

Кайрат Турсунбеков, являющийся представителем российского Федерального дорожного агентства, заявил о том, что такими шумоподавляющими панелями будут обеспечены участки Крымского моста, располагающиеся со стороны Азовского моря. Заметим, общая протяжённость таких участков превышает 700 метров.
Александр Вест
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