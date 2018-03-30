На Крымском мосту начали установку шумозащитных экранов

В данный момент строители занимаются возведением «акустического щита» на Крымском мосту в Керченском проливе, где шумоподавляющие экраны смогут обеспечить должное подавление звука от дорожного потока, который вскоре будет запущен на мосту.

Александр Вест

Строители занимаются монтированием шумоподавляющих панелей размером 3-6 метров на тех участках Крымского моста, где постройка примыкает к берегу Керченского пролива. Данные меры предпринимаются для обеспечения в санитарно-защитных зонах моста благоприятной звуковой обстановки, так как последняя будет подвержена многочисленным шумам от дорожного потока, который в скором времени запустят в движение.Кайрат Турсунбеков, являющийся представителем российского Федерального дорожного агентства, заявил о том, что такими шумоподавляющими панелями будут обеспечены участки Крымского моста, располагающиеся со стороны Азовского моря. Заметим, общая протяжённость таких участков превышает 700 метров.