Гусь проучил настырного американского видеоблогера

Домашняя птица никого не трогала и гуляла в одиночестве по улице небольшого городка в штате Теннеси. Прогулке помешал настырный мужчина, который заговорил с гусем и приблизился к нему на близкое расстояние. О том, что произошло далее, рассказал видеоролик социальной сети, который стал очень популярным.

Сергей Денисов

Закадровый голос сопровождает незатейливый сюжет. Мужчина оскорбляет птицу и обещает приготовить его к Рождеству в микроволновке. Гусь шипит, затем теряет интерес к обидчику и начинает чистить перья.Миролюбивая птица не хочет конфликтовать, однако настырный человек не унимается. Он нарушает «зону ответственности» и приближается к гордой птице на опасное расстояние. Гусь ведет себя адекватно для такой ситуации, распускает перья и прогоняет прочь обидчика. Все комментаторы, посетившие микроблог автора ролика, солидарны с птицей и ругают незадачливого режиссера обращенного в бегство.