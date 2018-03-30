Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов
| | Гусь проучил настырного американского видеоблогера

Гусь проучил настырного американского видеоблогера

Сегодня, 09:54
Домашняя птица никого не трогала и гуляла в одиночестве по улице небольшого городка в штате Теннеси. Прогулке помешал настырный мужчина, который заговорил с гусем и приблизился к нему на близкое расстояние. О том, что произошло далее, рассказал видеоролик социальной сети, который стал очень популярным.

Гусь проучил настырного американского видеоблогера

 

Закадровый голос сопровождает незатейливый сюжет. Мужчина оскорбляет птицу и обещает приготовить его к Рождеству в микроволновке. Гусь шипит, затем теряет интерес к обидчику и начинает чистить перья.
 
 
 
Миролюбивая птица не хочет конфликтовать, однако настырный человек не унимается. Он нарушает «зону ответственности» и приближается к гордой птице на опасное расстояние. Гусь ведет себя адекватно для такой ситуации, распускает перья и прогоняет прочь обидчика. Все комментаторы, посетившие микроблог автора ролика, солидарны с птицей и ругают незадачливого режиссера обращенного в бегство.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Задержан мужчина, ограбивший жительницу г. Гусь-Хрустального
Задержан мужчина, ограбивший жительницу г. Гусь-Хрустального

34-летний гражданин, нанося удары по голове и телу женщины, открыто похитил принадлежащее ей имущество

В Гусь-Хрустальном Владимирской области скончался задержанный мужчина
В Гусь-Хрустальном Владимирской области скончался задержанный мужчина

16 декабря 2013 года сотрудникам ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» пришлось вызвать бригаду «скорой помощи» задержанному

В Гусь-Хрустальном мужчина пытался отрезать голову собутыльнице
В Гусь-Хрустальном мужчина пытался отрезать голову собутыльнице

В Гусь-Хрустальном мужчина попытался отрезать голову своей собутыльнице во время конфликта. Трагический инцидент произошел в начале марта нынешнего года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости