Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом В Минобороны сняли на видео испытания баллистической ракеты «Сармат» СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов
| | PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом

PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом

Сегодня, 09:28
Один из российских городов с названием Гай (Gay) отмечен крупнейшим порносайтом PornHub на карте «премиум-мест», на которой собраны населенные пункты с «сексуальными» названиями.

PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом

 

Жители «премиум-мест» в награду за то, что их город имеет интимное название, смогут получить от PornHub премиум-аккаунты со свободным доступом к контенту. Горожан Гая ждет подобный подарок. Сотрудники порносайта утверждают, что таки образом хотят подбодрить население городов с нескромными названиями, компенсировать насмешки над их городами. Поэтому администрация PornHub назвала населенные пункты премиальными.

Пока на интерактивной карте обозначено около 50 точек по всем странам. Кроме российского Гая, звание премиального города получили: Пенистон (Великобритания), Аналандия (Бразилия), Климакс и Дилдо (Канада), Хорнитаун (Америка), Ректум (Голландия) и другие. Администрация PornHub просит всех желающих помочь с выбором претендентов через социальные сети.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Pornhub дарит премиум-аккаунты в День святого Валентина
Pornhub дарит премиум-аккаунты в День святого Валентина

Всемирно известный портал с порнографическими материалами Pornhub объявил об аттракционе невиданной щедрости, связанном с Днём святого Валентина. В честь дня

Российский Pornhub предложил Николаю Дурову премиум-аккаунт
Российский Pornhub предложил Николаю Дурову премиум-аккаунт

Российский Pornhub напрямую обратился к Николаю Дурову. Брату и напарнику создателя "Вконтакте" и "Telegram" Павла Дурова предложили решить проблему с

Порносайт PornHub не забыл об обещании премиум-аккаунтов для Роскомнадзора
Порносайт PornHub не забыл об обещании премиум-аккаунтов для Роскомнадзора

В социальной сети «Вконтакте» недавно произошел диалог между представителем Роскомнадзора Вадимом Ампелонским и менеджером ресурса PornHub Дмитрием Колодиным,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости