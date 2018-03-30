PornHub отыскал особенный российский город и наградил его премиум-доступом

Один из российских городов с названием Гай (Gay) отмечен крупнейшим порносайтом PornHub на карте «премиум-мест», на которой собраны населенные пункты с «сексуальными» названиями.

Жители «премиум-мест» в награду за то, что их город имеет интимное название, смогут получить от PornHub премиум-аккаунты со свободным доступом к контенту. Горожан Гая ждет подобный подарок. Сотрудники порносайта утверждают, что таки образом хотят подбодрить население городов с нескромными названиями, компенсировать насмешки над их городами. Поэтому администрация PornHub назвала населенные пункты премиальными.Пока на интерактивной карте обозначено около 50 точек по всем странам. Кроме российского Гая, звание премиального города получили: Пенистон (Великобритания), Аналандия (Бразилия), Климакс и Дилдо (Канада), Хорнитаун (Америка), Ректум (Голландия) и другие. Администрация PornHub просит всех желающих помочь с выбором претендентов через социальные сети.