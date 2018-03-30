RT прекратит вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля

Телеканал RT больше не будет вещать для жителей американской столицы. Без всякого объяснения провайдер исключил «Россию сегодня» из привычной сетки вещания. Информацию об этом озвучила в интервью журналистам главный редактор информационного агентства Маргарита Симоньян.

Сергей Денисов

Вашингтонские политики поначалу уверяли персонал RT, что статус «иностранного агента» выводит русскую компанию из плоскости политических санкций, направленных на представителей дипломатического корпуса РФ в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.Американские власти, считает Симоньян, изначально лгали о неприкосновенности статуса, «свободе слова и демократии». «Иностранный агент» в сетке вашингтонского телевещания подвергается невиданному давлению политической цензуры.Телекомпании с таким брендом обязаны каждые полчаса выдавать на экран объявление, что вещание ведется на деньги иностранного государства и, самое главное, из сетки убирается прайм-тайм. Тем не менее, Маргарита Симоньян пообещала зрительской аудитории найти для работы другие платформы для работы в привычном сегменте услуг.