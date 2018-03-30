RT прекратит вещание в Вашингтоне в ночь на 1 апреля

Вашингтонские политики поначалу уверяли персонал RT, что статус «иностранного агента» выводит русскую компанию из плоскости политических санкций, направленных на представителей дипломатического корпуса РФ в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Американские власти, считает Симоньян, изначально лгали о неприкосновенности статуса, «свободе слова и демократии». «Иностранный агент» в сетке вашингтонского телевещания подвергается невиданному давлению политической цензуры.
Телекомпании с таким брендом обязаны каждые полчаса выдавать на экран объявление, что вещание ведется на деньги иностранного государства и, самое главное, из сетки убирается прайм-тайм. Тем не менее, Маргарита Симоньян пообещала зрительской аудитории найти для работы другие платформы для работы в привычном сегменте услуг.
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