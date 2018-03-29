Япония упростит выдачу туристических виз для россиян

Нововведения позволят туристам оформлять заявки по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта". Как оказалось, схему ввели еще 1 января прошлого года с целью упростить визовый режим.
В ведомстве рассказали, что система, которая обязывала японскую турфирму исполнять роль гаранта, усложняла и запутывала административные процедуры. Именно поэтому было принято решение об отказе от гарантий туристических организаций.
Согласно данным туристического портала «Турдом», российских туроператоров уже проинформировали о новых процедурах оформления визы.
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