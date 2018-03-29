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| | Япония упростит выдачу туристических виз для россиян

Япония упростит выдачу туристических виз для россиян

Сегодня, 21:14
Япония решила изменить структуру и правила оформления въездных документов для граждан РФ. С 1 июня система выдачи виз, где гарантом выступали туристическая фирмы Японии, будет отменена. Информация стала известна по данным консульства Японии в Хабаровске.

Япония упростит выдачу туристических виз для россиян

 

Нововведения позволят туристам оформлять заявки по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта". Как оказалось, схему ввели еще 1 января прошлого года с целью упростить визовый режим.

В ведомстве рассказали, что система, которая обязывала японскую турфирму исполнять роль гаранта, усложняла и запутывала административные процедуры. Именно поэтому было принято решение об отказе от гарантий туристических организаций.

Согласно данным туристического портала «Турдом», российских туроператоров уже проинформировали о новых процедурах оформления визы.
Татьяна Преображенская
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