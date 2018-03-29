Администрация США сообщила про подготовку встречи Трампа и Путина

Администрация США рассказала, что, несмотря на высылку за территорию страны российских дипломатов, подготовка предстоящей встречи американского и российского президента будет проходить в прежнем порядке. Ранее Дональд Трамп говорил о том, что встреча с Владимиром Путиным возможно скоро состоится, но представители Белого дома не стали давать подтверждение этой информации.
Ранее с территории США из-за «дела Скрипаля» были высланы 60 дипломатов от российского правительства. Кроме того, стало известно, что генконсульство России, расположенное в Сиэтле, подлежит закрытию. Среди 60 высланных из страны дипломатов, 12 состоят в постпредстве России в ООН. Ранее из Великобритании, все по тому же подозрению РФ в отравлении разведчика Скрипаля и его дочери, были высланы 23 дипломата.
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