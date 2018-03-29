МИД России настаивает на немедленном освобождении экипажа судна «Норд»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила волю Москвы и потребовала немедленно освободить экипаж судна «Норд». Российский корабль задержали в Азовском море украинские пограничники.

Домбровский Сергей

По словам Марии Захаровой, члены экипажа судна «Норд» рыбачили законно. У них имеются все необходимые документы, поэтому рассказы о нарушениях являются ложью. Представитель МИД РФ сравнила украинских пограничников с флибустьерами, которые набросились на беззащитных рыбаков и вели себя вызывающе при задержании. На «Норде» находились десять россиян. Захарова требует их немедленного освобождения. Корабль необходимо вернуть судовладельцу.МИД РФ расценивает действия украинских пограничников, как попытку отомстить за решение жителей Крыма выйти из подчинения Киева и стать частью России. Захарова назвала задержание «Норда» очередной провокацией и просит политиков соседней страны одуматься, не усложнять ситуацию и не доводить накал страстей до критического уровня.