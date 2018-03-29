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| | В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакой

В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакой

Сегодня, 17:04
В Польше мужчина приговорён к 10 годам лишения свободы за жестокое отношение к собаке. Живодёр будет отбывать срок в США.

В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакой

В США 37-летнего гражданина Польши задержали и приговорили к 10 годам лишения свободы за жесткое отношение к собаке. Приговор был объявлен 27 марта на судебном заседании в штате Массачусетс.

В 2013 году в августе подсудимый был обвинён в жестокой смерти щенка. Животное было сильно избито: у него был перелом черепа, позвоночника и рёбер. Тогда суд признал мужчину виновным. Однако тот не понёс наказания и лишь спустя 5 лет был задержан.

Данный прецедент прокомментировала президент организации «Лига спасения животных Мэри Ни. Она сказала, что этот случай заставит задуматься над ужесточением законов, защищающих животных в США.

В соответствии с решением суда гражданин Польши будет заключен в тюрьму США на 10 лет. Его лишили права досрочного освобождения на 8 лет, а также иметь контакты с любыми животными всю оставшуюся жизнь.
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