В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакой

В Польше мужчину посадили на 10 лет за жестокое обращение с собакойСегодня, 17:04
В 2013 году в августе подсудимый был обвинён в жестокой смерти щенка. Животное было сильно избито: у него был перелом черепа, позвоночника и рёбер. Тогда суд признал мужчину виновным. Однако тот не понёс наказания и лишь спустя 5 лет был задержан.
Данный прецедент прокомментировала президент организации «Лига спасения животных Мэри Ни. Она сказала, что этот случай заставит задуматься над ужесточением законов, защищающих животных в США.
В соответствии с решением суда гражданин Польши будет заключен в тюрьму США на 10 лет. Его лишили права досрочного освобождения на 8 лет, а также иметь контакты с любыми животными всю оставшуюся жизнь.
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