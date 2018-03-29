Американка перепутала беременность с отравлением китайской курицей

29-летняя жительница американского штата Флорида вызвала скорую помощь из-за подозрения на собственное пищевое отравление. Приехавшие медики объяснили ей, что причина боли в начавшихся родовых схватках.

Жительница штата Флорида в США 26 марта ощутила тошноту и боль в области живота. Плохое самочувствие женщина списала на некачественные блюда китайской кухни, а именно на курицу, приготовленную по-китайски, которую американка съела 25 марта вечером. Усиливающаяся боль вынудила ее вызвать скорую помощь.Приехавшие медики обнаружили, что женщина не отравилась, а рожает. Американка родила ребенка уже в машине скорой, когда та направлялась в больницу. У женщины родился здоровый мальчик.Это уже второй ребенок для жительницы Флориды. За прошедшие 9 месяцев она не заметила ни особенных симптомов беременности, ни сильных изменений фигуры. Единственным признаком беременности можно считать только ее неважное самочувствие по утрам.