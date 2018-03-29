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| | В Италии арестовали пятерых пособников берлинского террориста

В Италии арестовали пятерых пособников берлинского террориста

Сегодня, 14:56
В Италии пятерых человек арестовали по подозрению в пособничестве берлинскому террористу Анису Амри. Именно он в 2016 году сидел за рулем грузовика, который сбил людей во время рождественской ярмарки.

В Италии арестовали пятерых пособников берлинского террориста

 

Предполагаемых сообщников нашли в Неаполе, Риме, Матере и Казерте. Согласно версии, которую разрабатывают в полиции, один из задержанных должен был обеспечить террориста, уроженца Туниса, фальшивыми документами и «окном» из Италии.

Жертвами теракта в Берлине во время рождественской ярмарки стали 12 человек. Еще 48 гостей празднества получили травмы. Сам террорист в последствие был застрелен в итальянском Милане. Выяснилось, что он был связан с запрещенной в России и ряде других стран группировкой «Исламское государство»*.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дарья Светозарова
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