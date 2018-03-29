В Италии арестовали пятерых пособников берлинского террориста

В Италии пятерых человек арестовали по подозрению в пособничестве берлинскому террористу Анису Амри. Именно он в 2016 году сидел за рулем грузовика, который сбил людей во время рождественской ярмарки.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Светозарова

Предполагаемых сообщников нашли в Неаполе, Риме, Матере и Казерте. Согласно версии, которую разрабатывают в полиции, один из задержанных должен был обеспечить террориста, уроженца Туниса, фальшивыми документами и «окном» из Италии.Жертвами теракта в Берлине во время рождественской ярмарки стали 12 человек. Еще 48 гостей празднества получили травмы. Сам террорист в последствие был застрелен в итальянском Милане. Выяснилось, что он был связан с запрещенной в России и ряде других стран группировкой «Исламское государство»*.