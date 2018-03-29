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| | В Британии мама заставляет своих детей пить смузи из плаценты

В Британии мама заставляет своих детей пить смузи из плаценты

Сегодня, 12:23
Жительница Великобритании уж точно сможет стать автором самого оригинального рецепта смузи, так как своих детей она заставляет пить соответствующий коктейль из плаценты. Мама уверена в том, что именно в этом и состоит секрет здоровья ее детей.

В Британии мама заставляет своих детей пить смузи из плаценты

 

Джей Вудолл, именно так зовут мать-героиню, воспитывающую четырех детей, двух дочерей и двух сыновей. Она придерживается всех канонов, связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни. Такие же привычки она желает привить собственным детям.

На столь нестандартный эксперимент британка решилась после своих третьих родов. Изучив все достоинства плаценты, она решила сделать из нее смузи. Таким напитком она регулярно угощает всех членов своего семейства. Даже супруг Джей сначала отвергал коктейль, но позже из интереса все же попробовал и теперь является его однозначным поклонником.

К вышеупомянутому «секретному» ингредиенту девушка добавляет ягоды и кокосовое молоко. Именно поэтому ее трехлетний полюбил смузи с первого раза и теперь постоянно просит у мамы добавки. Мальчик, по всей видимости, еще не догадывается, что же идет главным ингредиентом в его любимый напиток.

В Британии мама заставляет своих детей пить смузи из плаценты

 

Британка утверждает, что не видит ничего противоестественного в подобном питании для детей. В качестве подтверждения она приводит многочисленные примеры млекопитающих, которые также поедают плаценту.
Николай Офицеров
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