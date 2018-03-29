Минобороны применило на Урале новые ракетные установки «Ярс»

В Свердловской области прошли масштабные учения РВНС. Более двух десятков пусковых комплексов «Ярс» были задействованы в маневрах, где принимали участие несколько полков Тагильской ракетной дивизии. Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Сергей Денисов

По легенде боевой обстановки, ночные марши колонн ракетной техники подвергались нападению спецназа противника, который заминировал маршрут движения тягачей. Для обеспечения безопасного вывода ракет на позиции был задействован разминировочный комплекс «Листва», который успешно просканировал территории на расстоянии ста метров по ходу движения техники.Учения имели плановый характер, однако их отличало от подобных операций масштабность и диверсификация задач, поставленных командованием личному составу ракетчиков и инженерных частей.Такое большое перемещение тяжелой техники, координация маршрутов из единого центра, первый раз проводится в условиях, приближенных к боевым. По мнению координаторов учений, ракетчики успешно справились с поставленной задачей.