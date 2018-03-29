Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара Дуров: Ежедневно в Telegram добавляются 700 тысяч новых пользователей В России появились тарифы без интернета и голосовой связи Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин На Украине допросили бежавшего «курсанта ФСБ» "Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева Банан, ваниль и корица: Наполнители электронных сигарет убивают быстрее никотина Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time Британец с лучшим протезом в мире приехал на фестиваль робототехники в Шатуре 30-летний житель Тольятти станцевал на кладбище в женском платье Украинский пранкер назвал слухи о сотнях погибших в Кемерово местью за Донбасс Huawei презентовала аналог наушников AirPods
| | Минобороны применило на Урале новые ракетные установки «Ярс»

Минобороны применило на Урале новые ракетные установки «Ярс»

Сегодня, 10:30
В Свердловской области прошли масштабные учения РВНС. Более двух десятков пусковых комплексов «Ярс» были задействованы в маневрах, где принимали участие несколько полков Тагильской ракетной дивизии. Информацию об этом распространило Министерство обороны.

Минобороны применило на Урале новые ракетные установки «Ярс»

 

По легенде боевой обстановки, ночные марши колонн ракетной техники подвергались нападению спецназа противника, который заминировал маршрут движения тягачей. Для обеспечения безопасного вывода ракет на позиции был задействован разминировочный комплекс «Листва», который успешно просканировал территории на расстоянии ста метров по ходу движения техники.

Учения имели плановый характер, однако их отличало от подобных операций масштабность и диверсификация задач, поставленных командованием личному составу ракетчиков и инженерных частей.

Такое большое перемещение тяжелой техники, координация маршрутов из единого центра, первый раз проводится в условиях, приближенных к боевым. По мнению координаторов учений, ракетчики успешно справились с поставленной задачей.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Военные учения РВСН начались в Новосибирской области
Военные учения РВСН начались в Новосибирской области

В Новосибирской области стартовали масштабные командно-штабные учения РВСН. Об этом рассказали в Минобороны России.

На Камчатке были проведены военные учения ракетных частей российской армии
На Камчатке были проведены военные учения ракетных частей российской армии

На Камчатке ракетные части "Редут" и "Рубеж" береговых военных корпусов Тихоокеанского флота были подняты по тревоге. Так сообщают официальные

Масштабные учения с применением ракетных комплексов «Тополь» начались на Алтае
Масштабные учения с применением ракетных комплексов «Тополь» начались на Алтае

Как передает официальный представитель РВСН полковник Игорь Егоров, широкомасштабные учения Барнаульского ракетного подразделения стартовали на Алтае. В ходе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости