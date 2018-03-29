Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу перекрыли доступ в интернет

«Нас глубоко беспокоят данные о том, что Джулиан Аассанж потерял доступ к интернету, а также право на посещение посольства Эквадора в Лондоне», - о чем говорится в заявлении на сайте Варуфакиса.
Там также отмечается, что исключительно чрезвычайной давление со стороны американского государства и управляемой им Испании могло привести к такой невероятной изоляции Ассанжа от всего окружающего мира.
Варуфакис и Ино призыают всех неравнодушных подписать петицию, в которой говорится о необходимости возвратить основателю WikiLeaks доступ, хоть и частичный, ко всему внешнему миру.
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