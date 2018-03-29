Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу перекрыли доступ в интернет

Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, а также известный музыкант и продюсер Брайан Ино призывают возвратить доступ к интернет-соединению для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Также они считают необходимым вернуть ему право на посещение гостей в эквадорском посольстве в Лондоне.

Николай Офицеров

», - о чем говорится в заявлении на сайте Варуфакиса.Там также отмечается, что исключительно чрезвычайной давление со стороны американского государства и управляемой им Испании могло привести к такой невероятной изоляции Ассанжа от всего окружающего мира.Варуфакис и Ино призыают всех неравнодушных подписать петицию, в которой говорится о необходимости возвратить основателю WikiLeaks доступ, хоть и частичный, ко всему внешнему миру.