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| | Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу перекрыли доступ в интернет

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу перекрыли доступ в интернет

Сегодня, 09:03
Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис, а также известный музыкант и продюсер Брайан Ино призывают возвратить доступ к интернет-соединению для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Также они считают необходимым вернуть ему право на посещение гостей в эквадорском посольстве в Лондоне.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу перекрыли доступ в интернет

 

«Нас глубоко беспокоят данные о том, что Джулиан Аассанж потерял доступ к интернету, а также право на посещение посольства Эквадора в Лондоне», - о чем говорится в заявлении на сайте Варуфакиса.

Там также отмечается, что исключительно чрезвычайной давление со стороны американского государства и управляемой им Испании могло привести к такой невероятной изоляции Ассанжа от всего окружающего мира.

Варуфакис и Ино призыают всех неравнодушных подписать петицию, в которой говорится о необходимости возвратить основателю WikiLeaks доступ, хоть и частичный, ко всему внешнему миру.
Николай Офицеров
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