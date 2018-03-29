Сильная песчаная буря обрушилась на Египет

Многочисленные южные египетские провинции оказались в эпицентре масштабной песчаной бури, обрушившейся на Египет. Очевидцы песчаного шторма запечатлели буйство стихии, поделившись видеоматериалами в Сети.

Александр Вест

В Египте многие скоростные трассы пришлось перекрыть сотрудникам полиции, так как крайне плохая видимость из-за песчаной бури может стать причиной возникновения дорожных аварий. Кроме того, египетским сотрудникам правопорядка пришлось на время прекратить функционирование портов в Александрии, Нувейбе, а также в Хургаде. Метеорологи заявили о том, что порывы ветра, вследствие накрывшей Египет бури, местами достигают скорости 20 метров в секунду. Из-за бушующей стихии свою работу пришлось на время прекратить множеству аэропортов республики, а некоторые районы южных провинций Египта остались без подачи электричества вследствие оборванных ветром линий электропередач.Правительство Египта выступило с обращением к гражданам, призвав не покидать свои жилища без веской на то причины, а также на время воздержаться от пользования автомобилями.