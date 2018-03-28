Тереза Мэй надеется на постоянное освобождение ЕС от пошлин США на металлы

Тереза Мэй надеется, что Вашингтон и Брюссель смогут решить вопрос, касающийся освобождения Европы от американских пошлин на импорт металлов. Об этом премьер-министр сообщила во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

Татьяна Преображенская

Мэй обрадовалась временному освобождению от пошлин на сталь и алюминий, которое было объявлено американской стороной на прошлой неделе.Она подчеркнула, что ожидает переговоров между Европейским союзом и Соединенными штатами о постоянном освобождении от пошлин на импорт стали и алюминия.Стоит отметить, что ранее Вашингтон заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%. Из списка исключили Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Республику Корею, Мексику, а также страны Евросоюза, окончательное решение по этим странам будет принято 1 мая.