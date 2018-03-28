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| | США опять сокращают расходы на миротворческие программы ООН

США опять сокращают расходы на миротворческие программы ООН

Сегодня, 21:39
Во время заседания Совета Безопасности ООН постпред США в организации Никки Хейли заявила, что Вашингтон не собирается финансировать миротворческие программы более, чем на 25%. Сейчас США перечисляют 28,5% взносов на проекты ООН.

США опять сокращают расходы на миротворческие программы ООН

 

По словам Никки Хейли, Вашингтон собирается применить разумную стратегию при снижении суммы отчислений на программы по установлению мира на Земле. На данный момент США финансирует 15 проектов ООН. В 2018 году Вашингтон перечислил на миротворческие проекты 7,3 млрд. Сумма отчислений уже уменьшилась по рекомендации Дональда Трампа на 570 млн долларов.

США также планирует отказаться от финансирования МКС к 2025 году. Вашингтон полагается на широкие возможности частных организаций. По мнению американских политиков, их государство несет чересчур большую нагрузку в расходах на миротворческие проекты ООН.
Домбровский Сергей
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