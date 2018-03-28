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| | В Канаде ресторатор съел оленя на глазах веганов

В Канаде ресторатор съел оленя на глазах веганов

Сегодня, 21:33
В канадском Торонто ресторатор съел приготовленную оленину на глазах участников митинга о запрете мяса в его заведении. Веганы в пятый раз устраивают у его ресторана подобную акцию протеста.

В Канаде ресторатор съел оленя на глазах веганов

 

В Торонто, расположенном в Канаде, владелец одного из ресторанов, несмотря на пикетирующих его заведение защитников животных, приготовил и съел мясо оленя у всех на глазах. Веганы уже в пятый раз приходят в его ресторану и требуют запретить там мясные блюда.

Лидер протестовавших зоозащитников считает, что владелец ресторана хотел таким образом отомстить их за то, что они вмешиваются в ведение его бизнеса. Именно поэтому он сперва появился в витрине заведения с целой ногой оленя, там же начал ее показательно разделывать, не обращая внимание на протестующих.

По словам лидера группы по защите животных, которой пришлось стать свирелями этого процесса, этот ресторан был выбран из-за того, что он небольшой, а его хозяин некогда высказывался о поддержке гуманного отношения к животным. И, действительно, после одного из протестов, ресторатор добавил меню для веганов, но протестующих это не удовлетворило.
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