Несколько арабских изданий сообщили, что сирийские правительственные силы совместно с «российскими военными специалистами» вывели боевиков незаконных вооруженных формирований в районе Восточной Гуте. Однако позднее снимки были тщательно рассмотрены, в результате чего стало понятно, что детали экипировки не характерны для сирийских армейцев или подразделений РФ.

Военный эксперт издания «Регнум» согласился обсудить эту тему с изданием. Он внимательно изучил снимки и сделал несколько выводов.

Отмечается, что бойцы были одеты в камуфляжные костюмы «Горка» расцветки «Марпат», на поясе у них заметны продовольственные сумки экипировочного центра «Спецоснащение». Эксперт заметил, что в снаряжении присутствуют такие элементы как оружейные ремни «ДОЛГ-М2» и «ДОЛГ-М3», разгрузочные жилеты 6Ш112. Самый главный элемент — на подсумке одного из добровольцев заметна надпись по-русски — позывной бойца – Аскольд. Из всего этого аналитик делает вывод, что в мероприятии принимали участие бойцы так называемой частной военной кампании «Вагнер». Он отметил, что российские добровольцы уже давно находятся в Сирии и не раз принимали участие в освободительных мероприятиях, в ходе которых уничтожали террористов, державших местных жителей в заложниках.

На данный момент крупный анклав боевиков, который образовался у Дамаска еще в самом начале сирийской войны, расколот на три части. Два из них находились на юге и в центральной части Сирии, террористы сдались, приняв решение пойти навстречу российскому координационному центру.

Боевики сконцентрировались в городе Дума в Восточной Гуте. В данный момент они понемногу покидают район по соглашению с Центром. Ранее исламисты уже покинули Харасту и теперь выходят из его близлежащих окрестностей.

Самой важной задачей на данный момент является отсортировать боевиков. Их делят на тех, кто не совершал особо тяжелых преступлений против мирного сирийского населения от тех, кто террористом «Джебхат ан-Нусры» и продолжает следовать кровавой идеологии.

Эксперт полагает, что эту важную миссию взяли на себя российские добровольцы из так называемой из ЧВК «Вагнер». Они уже не раз участвовали в операциях против боевиков в Алеппо, Пальмире и Дейр-эз-Зоре.

На данный момент перед сирийской армией стоит серьезная задача — освободить пригороды Дамаска от боевиков, среди которых оказались и те, кто был насильно втянут в незаконные формирования. Известно, что они выразили желание вернутся к прежней жизни. Большая часть отправится в провинцию Идлиб, где сконцентрированы силы вооруженной сирийской оппозиции.