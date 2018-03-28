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| | Канадский террорист признал свою вину в убийстве 6 мусульман

Канадский террорист признал свою вину в убийстве 6 мусульман

Сегодня, 21:14
28-летний франко-канадский террорист Александр Биссонет отказался от прежних показаний о своей невиновности и признал, что во время нападения на мечеть в Квебеке убил 6 мусульман. 30 января прошлого года он расстрелял верующих в их храме.

Канадский террорист признал свою вину в убийстве 6 мусульман

 

28-летний франко-канадский террорист Александр Биссонет, ранее сообщавший о своей невиновности, признал, что убил 6 человек во время атаки на мечеть. Подсудимый совершил свое нападение 30 января прошедшего года. После того, как Биссонет внезапно признал свою вину, судья заподозрил у него психологическое расстройство и назначил психологическую проверку.

За расстрел 6-ти человек террористу грозит лишение свободы на 25 лет без шанса на досрочное освобождение. Общее количество раненых из-за стрельбы в мечети достигало 18 человек, пять из которых в критическом состоянии попали в больницу. Премьер-министр страны сказал, что случившееся является не чем иным, кроме как «бессмысленным насилием» и «террористической атакой» по отношению к мусульманам.
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