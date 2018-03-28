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| | Сова с обручальными кольцами чуть не помешала счастью молодоженов

Сова с обручальными кольцами чуть не помешала счастью молодоженов

Сегодня, 20:19
В Великобритании дрессированная сова напала на свадебных гостей прямо во время торжества. Птице доверили выносить кольца во время церемонии в деревне Пекфортон в графстве Чешир. О свадебном инциденте с участием сипухи написало британское издание The Guardian.

Сова с обручальными кольцами чуть не помешала счастью молодоженов

 

Пернатую строптивицу запустили в зал, чтобы она принесла кольца, и поначалу все шло, как и было задумано. Сова села на руку шаферу, но потом снова взлетела и резко опустилась на мужчину, который стоял рядом. Гость был шокирован нападением совы и попытался согнать птицу, чем вызвал смех присутствующих. Далее посиделок намерения сипухи не простирались. Какое-то время посмешив народ, она уселась на стол и торжество продолжилось.

Момент атаки запечатлела фотограф Стейси Оливер. По ее словам, это был самый замечательный момент всей церемонии.
Дарья Светозарова
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