Сова с обручальными кольцами чуть не помешала счастью молодоженов

В Великобритании дрессированная сова напала на свадебных гостей прямо во время торжества. Птице доверили выносить кольца во время церемонии в деревне Пекфортон в графстве Чешир. О свадебном инциденте с участием сипухи написало британское издание The Guardian.

Дарья Светозарова

Пернатую строптивицу запустили в зал, чтобы она принесла кольца, и поначалу все шло, как и было задумано. Сова села на руку шаферу, но потом снова взлетела и резко опустилась на мужчину, который стоял рядом. Гость был шокирован нападением совы и попытался согнать птицу, чем вызвал смех присутствующих. Далее посиделок намерения сипухи не простирались. Какое-то время посмешив народ, она уселась на стол и торжество продолжилось.Момент атаки запечатлела фотограф Стейси Оливер. По ее словам, это был самый замечательный момент всей церемонии.