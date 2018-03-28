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| | Скандинавские медведицы стали дольше присматривать за своими детьми из-за охотников

Скандинавские медведицы стали дольше присматривать за своими детьми из-за охотников

Сегодня, 19:10
Поведение бурых медведей в Скандинавских странах претерпело существенные изменения. Виной этому местные законы. Теперь медведицы дольше находятся в «декретном отпуске», пытаясь уберечь потомство от охотников.

Скандинавские медведицы стали дольше присматривать за своими детьми из-за охотников

 

Ученые наблюдают за этими представителями фауны боле двух десятилетий и выяснили, что теперь самки ухаживают за детенышами на год дольше положенного. С одной стороны медведицы переживают за малышей, которые не успевают за один год окрепнуть и противостоять другим хищникам, но есть здесь и «шкурный интерес». Дело в том, что законом разрешено отстреливать матерей-одиночек, и при этом не нужна даже специальная лицензия. В итоге даже косолапым стало ясно, что дамы с детьми пользуются определенными льготами. Если в 2005 году под более длительной материнской опекой находились семь процентов медвежат, то теперь «декретный отпуск» продлили для себя 36% самок бурого медведя.

Таким образом, человек невольно стал одним из факторов эволюционного развития вида, о чем и сообщил Йон Свенсон, сотрудник Норвежского университета наук о жизни. Ранее ученые выяснили, что скандинавские медведицы предпочитают выхаживать потомство рядом с людскими поселениями. Это помогает им держать на расстоянии сексуально агрессивных медведей, которые ради плотских утех могут убить маленьких медвежат.
Дарья Светозарова
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