Скандинавские медведицы стали дольше присматривать за своими детьми из-за охотников

Поведение бурых медведей в Скандинавских странах претерпело существенные изменения. Виной этому местные законы. Теперь медведицы дольше находятся в «декретном отпуске», пытаясь уберечь потомство от охотников.

Дарья Светозарова

Ученые наблюдают за этими представителями фауны боле двух десятилетий и выяснили, что теперь самки ухаживают за детенышами на год дольше положенного. С одной стороны медведицы переживают за малышей, которые не успевают за один год окрепнуть и противостоять другим хищникам, но есть здесь и «шкурный интерес». Дело в том, что законом разрешено отстреливать матерей-одиночек, и при этом не нужна даже специальная лицензия. В итоге даже косолапым стало ясно, что дамы с детьми пользуются определенными льготами. Если в 2005 году под более длительной материнской опекой находились семь процентов медвежат, то теперь «декретный отпуск» продлили для себя 36% самок бурого медведя.Таким образом, человек невольно стал одним из факторов эволюционного развития вида, о чем и сообщил Йон Свенсон, сотрудник Норвежского университета наук о жизни. Ранее ученые выяснили, что скандинавские медведицы предпочитают выхаживать потомство рядом с людскими поселениями. Это помогает им держать на расстоянии сексуально агрессивных медведей, которые ради плотских утех могут убить маленьких медвежат.