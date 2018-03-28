Кот из Техаса с уникальной ДНК стал звездой Сети

В северной части Техаса есть кот, у которого необычный набор генома. Владельцы животного показали в интернете ролик, где демонстрировали, насколько красив их питомец. Животное быстро стало звездой Сети, как сообщает VistaNews.

По мнению хозяев четверолапой знаменитости, это настоящее «послание свыше». Известно, что у них есть взрослые коты (12) и котята (3). У одного из последних уникальная структура ДНК. Предполагалось, что это будет девочка, а оказался мальчик, кличка которого – Кэлбой. Мать животного во время беременности наблюдалась у ветеринара, потому и не верили в рождение именно кота, а не кошечки.

Рыжий Кэлбой стал очень популярным в интернете. Про него снято много роликов, и у всех из них практически миллионные просмотры. По словам ветеринаров, у кота действительно уникальная комбинация генома. Эксперты предостерегают, что далее это может привести к осложнениям.

Ирина Летинская