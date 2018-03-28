Кот из Техаса с уникальной ДНК стал звездой Сети

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У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…
В сети опубликовали фотографию кота по кличке Картошка, одетого в наряд эвока из «Звездных войн». Костюм для животного придумал его изобретательный хозяин.
26-летний кот Вельвет, не смотря на свой статус самого старого кота в мире, недавно стал звездой интернета. Хозяева животного завели на него страницы в
Известно, что причиной уникальной ссоры между бабушкой и внучкой стал обычный кот. В Швеции родственницы 5 лет судились из-за животного.