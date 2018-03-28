В результате ДТП в Австрии пострадали 36 человек

Произошло ДТП в первой половине дня в среду. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также вертолет скорой помощи. Водителя транспортного средства госпитализировали с тяжелыми травмами в ближайшую лечебницу.
«Последние данные говорят о том, что различные травмы получили 36 человек, один из которых тяжелые. Последних пациентов уже развезли по ближайшим больницам», - заявили сотрудники службы спасения.
Автобус занесло на заснеженной дороге, в результате чего он врезался в каменную стену на въезде в один из отелей. По предварительной информации, в автобусе в этот момент находилась группа туристов из Южной Кореи. Движение на дороге на данный момент полностью перекрыто.
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