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| | В результате ДТП в Австрии пострадали 36 человек

В результате ДТП в Австрии пострадали 36 человек

Сегодня, 14:59
По меньшей мере 36 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего на горном перевале Гшютт, что в Верхней Австрии. Информацию об этом подтвердили сотрудники правоохранительных органов, на которых ссылаются местные СМИ.

В результате ДТП в Австрии пострадали 36 человек

 

Произошло ДТП в первой половине дня в среду. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также вертолет скорой помощи. Водителя транспортного средства госпитализировали с тяжелыми травмами в ближайшую лечебницу.

«Последние данные говорят о том, что различные травмы получили 36 человек, один из которых тяжелые. Последних пациентов уже развезли по ближайшим больницам», - заявили сотрудники службы спасения.

Автобус занесло на заснеженной дороге, в результате чего он врезался в каменную стену на въезде в один из отелей. По предварительной информации, в автобусе в этот момент находилась группа туристов из Южной Кореи. Движение на дороге на данный момент полностью перекрыто.
Николай Офицеров
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