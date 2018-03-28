В результате ДТП в Австрии пострадали 36 человек

По меньшей мере 36 человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего на горном перевале Гшютт, что в Верхней Австрии. Информацию об этом подтвердили сотрудники правоохранительных органов, на которых ссылаются местные СМИ.

Николай Офицеров

Произошло ДТП в первой половине дня в среду. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, а также вертолет скорой помощи. Водителя транспортного средства госпитализировали с тяжелыми травмами в ближайшую лечебницу.», - заявили сотрудники службы спасения.Автобус занесло на заснеженной дороге, в результате чего он врезался в каменную стену на въезде в один из отелей. По предварительной информации, в автобусе в этот момент находилась группа туристов из Южной Кореи. Движение на дороге на данный момент полностью перекрыто.