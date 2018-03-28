Болеть запрещается: В США мужчина лишился работы из-за трехдневного больничного

В США рабочий лишился рабочего места из-за трехдневного больничного. Он трудился в должности разнорабочего в одной из управляющих компаний Нью-Йорка Foxy Management более десяти лет. Об этом стало известно журналистам издания New York Post, которые решили прояснить ситуацию.

Дарья Светозарова

Уволенного разнорабочего зовут Рамон Оливарес. В Штаты он приехал в 2002 году из Доминиканы с женой и пятью ребятишками. Однако после одиннадцати лет безупречной работы его уволили из-за того, что он заболел. При этом у него есть справка от врача, которая подтверждает, что у Оливареса был грипп. Рамон жаловался на температуру под 40°, боль и ломоту в костях, но в компании решили, что он слишком часто болеет. При этом, данный больничный у мужчины первый за год. Профсоюз, в котором состоит Оливарес, гарантирует ему десять оплаченного больничного. В городском департаменте по защите прав потребителя отмечается, что по закону работник может рассчитывать на пятидневный больничный как минимум.Рамон не намерен оставлять этого просто так и уже подал жалобы в соответствующие инстанции. Он заявляет, что любит свою работу и работал почти всю свою жизнь. В его защиту высказываются также жильцы того дома, который он обслуживал, а представители компании упорно твердят, что Оливарес уволен из-за того, что в этом году слишком часто болел. С прессой руководство Foxy Management общаться не желает, зато адвокат уволенного рабочего Марк Шириан уверяет, что его подзащитный должен бороться за свои права. «Человека нельзя винить в том, что он заразился вирусом в период эпидемии и работодатель должен принимать это во внимание. Так обращаться с сотрудниками нельзя», - заключил адвокат.