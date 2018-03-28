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| | Пара с 400 личностями на двоих рассказала, как сложно жить с такими проблемами

Пара с 400 личностями на двоих рассказала, как сложно жить с такими проблемами

Сегодня, 21:40
Пара из Великобритании с диссоциативным расстройством сообщила журналистам издания The Mirror, насколько трудно им существовать в этом мире. У них возникают проблемы при приготовлении пищи и ее употреблении.

Пара с 400 личностями на двоих рассказала, как сложно жить с такими проблемами

 

Пара из Кардифа часто ссорится при походах в магазины. Они не могут выбрать подходящий товар, так как их многочисленные личности имеют разные предпочтения. В итоге над каждой покупкой страдающие диссоциативным расстройством долго думают, возникают конфликты, процесс затягивается и дорого обходится паре и продавцам. Подобные инциденты происходят при приготовлении пищи. Одни личности пары предпочитают мясные продукты, другие терпеть их не могут. В итоге все завершается руганью и так происходит постоянно.

Кай и Франц из Кардиффа познакомились на форуме для людей с диссоциативным расстройством в 2011 году. Они начали общаться, но их роман отличается от традиционных. Между их многочисленными личностями возникают разные отношения, не только романтические. Работать пара не может, так как не способна долго удержаться на одном месте. Диссоциативное расстройство это серьезное и редкое психическое отклонение, при котором у человека много личностей, смещающих друг друга с завидным постоянством.
Домбровский Сергей
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